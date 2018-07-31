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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:39 م
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"المرشدين السياحيين": 1400 صوتوا بالانتخابات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:47 م
"المرشدين السياحيين": 1400 صوتوا بالانتخابات انتخابات المرشدين السياحين
كتبت آية دعبس - تصوير صلاح الرشيدى
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قبل نصف ساعة من إغلاق باب التصويت باتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لانتخاب النقيب العام وأعضاء المجلس، قال وجيه جمال الأمين العام للنقابة، إن عدد المصوتين بالانتخابات على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغ نحو 1400 صوت، من إجمالى نصاب قانونى لفرز الأصوات 1822 مرشدا.
 
وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرشحين يجرون محاولات لحشد مؤيديهم للتصويت، وإنهاء الانتخابات اليوم.

كانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشدا سياحيا فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد، والذين يمثلوا 50% من 7 آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 6 مرشحين، و36 مرشحا على 8 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة.

 

 

 

 


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