"المرشدين السياحيين": 1400 صوتوا بالانتخابات

وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرشحين يجرون محاولات لحشد مؤيديهم للتصويت، وإنهاء الانتخابات اليوم.

كانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشدا سياحيا فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد، والذين يمثلوا 50% من 7 آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 6 مرشحين، و36 مرشحا على 8 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة.