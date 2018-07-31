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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:05 ص
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المالية: خطة لتسوية منازعات بلجان الطعن الضريبى على أوعية بـ900 مليار جنيه

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:00 ص
المالية: خطة لتسوية منازعات بلجان الطعن الضريبى على أوعية بـ900 مليار جنيه الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية سوف تبدأ فى تنفيذ خطة متكاملة لتسوية منازعات فى لجان الطعن الضريبية على أوعية ضريبية بقيمة 900 مليار جنيه، تبدأ خلال الشهور الـ3 المقبلة، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، وتسوية جزء كبير من هذا الرقم خلال تلك الفترة، موضحًا أن لجان الطعن الضريبى تعمل على وعاء ضريبى تحسب عليه نسبة الضريبة لتحديد قيمة الضريبة المستحقة على الأوعية الضريبية، التى يتم التحقق من صحتها وعدالتها وذلك بحد أقصى 22.5%‏ من قيمة تلك الأوعية الصحيحة من المبلغ المشار إليه والمتنازع عليه، بهدف إغلاق تلك الملفات الممتدة لعشرات السنوات الماضية.

 

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تشمل قيام لجان الطعن الضريبى، بتدقيق الأرقام، وفحص الوعاء الضريبى واتخاذ القرار وإخطار مأمورية الضرائب التابع لها الممول بحساب الضريبة، وتحديد حجم الضريبة الذى سددها الممول، مؤكدًا أن الـ900 مليار جنيه تخص نحو 120 ألف ملف ضريبى متنازع عليه

 

وأوضح وزير المالية أن وعاء الضريبة هو الأساس الذى تقتطع الدولة منه الضرائب المختلفة، ويحسب على أساسه مبلغ الضريبة، وبالتالى قبل حساب الضريبة لابد من تحديد قيمة الوعاء الخاضع لها.

 

وكان الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قال أول أمس، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات على أوعية ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية أو أكثر من ذلك.

 


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