الكويت تفحص الشهادات الدراسية لجميع موظفى الدولة

وكالات الأنباء

قرر مجلس الوزراء الكويتى، أمس الاثنين، فحص الشهادات الدراسية لجميع موظفى الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تزويره لمؤهلاته، وفق ما أوردته وسائل إعلام عربية.

وحسب المراسل، فإن القرار يتضمن تشكيل لجنة من جهات حكومية لدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تزويره لمؤهلاته الدراسية أو قيامه بالتسهيل لهم.

وكانت وزارة التعليم العالى قد أعلنت قبل عدة اكتشافها عشرات الشهادات المزورة وإحالة المتورطين على النيابة العامة.

وأصبحت "الشهادات المزورة" قضية رأى عام فى الكويت أثارت الكثير من الجدل، وأكدت الحكومة عدم تهاونها فى تطبيق القانون على جميع المتورطين فى القضية.