القضية الفلسطينية تلقى بظلالها على مؤتمر الشباب ولقاء رئيس الكونجرس اليهودى

كتب محمد الجالى

تثبت مصردائماً أنها البلد الأكبر الذى لم يتخل عن القضية الفلسطينية والدعم المطلق لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو يؤكد على ذلك فى المحافل الدولية ولقاءاته مع المسئولين من شتى بقاع الأرض.



وخلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي اختتمت فعالياته بجامعة القاهرة أمس الأول، جدد الرئيس السيسي، موقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، القائم على قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال الرئيس السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس" إن مصر تسعى دائما للعب دور إيجابي لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده تسعى بشكل حثيث لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حتى تكون هناك قيادة واضحة للتفاوض، مشدداً علي أن مصر تعمل على تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".



وأوضح الرئيس السيسى أن قرار فتح معبر رفح أمام حركة العبور من قطاع غزة وإليه، للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني من سكان القطاع.



ومنذ أيام، استقبل السيسي "رونالد لاودر" رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



واستعرض الرئيس السيسى، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، وفق مبادىء احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



وتطرق اللقاء إلى التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس مساندة مصر لمختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، بما يساهم فى توفير واقع جديد فى المنطقة يساعد فى عودة الأمن والاستقرار لمختلف دولها.



كما أكد الرئيس أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسئولياتها في قطاع غزة، يساعد فى دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية



وخلال اللقاء أيضاً، أشاد "لاودر" بقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية ودورها الهام في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، وذلك بالتوازى مع جهودها لدفع عملية التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.



وأعرب "لاودر" فى هذا الإطار عن إعجابه بالإنجازات التى حققتها مصر خلال فترة قصيرة، مؤكداً أن ما تشهده مصر حالياً من تطورات اقتصادية يساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الخارجية وعودة الاقتصاد المصري للمكانة التى يستحقها عالمياً.