القضاء الإندونيسى يحظر مجموعة متطرفة بايعت تنظيم "داعش" الإرهابى

(أ ف ب)

حظرت محكمة إندونيسية تنظيم "جماعة أنصار الدولة" المتطرف المتورط فى إعتداءات دموية، حيث كان قد بايع تنظيم "داعش"، حيث صرح "اريس باونو لانجينج" رئيس محكمة منطقة جاكرتا الجنوبية، أنه قرر حظر منظمة "جماعة أنصار الدولة".

واعتبرت النيابة العامة أن الحظر يمكن أن يشكل سابقة من أجل تفكيك منظمات أخرى مرتبطة بالتنظيم الجهادى فى "الارخبيل" الواقع فى جنوب شرق آسيا ، فيما قال محامى الدفاع أنه لن يستأنف على قرار القضاء.

وكانت الحكومة الإندونيسية لجأت إلى القضاء لحظر المجموعة، عقب قتل 13 شخصا فى مايو الماضى، فى سورابايا وقتل عدد مماثل من المهاجمين فى إعتداءات انتحارية ضد كنائس والشرطة فى ثانى مدن إندونيسيا، حيث كان بين الإنتحاريين فتاتان فى التاسعة وفى الثانية عشرة من العمر.

وكان القضاء الإندونيسى قضى فى 22 يونيو الماضى بالإعدام على زعيم الجماعة أحمد زينى بعد إدانته بالوقوف وراء الإعتداءات الإنتحارية فى جاكرتا عام 2016، التى كانت الإعتداءات الأولى التى يتبناها داعش فى جنوب شرق آسيا.