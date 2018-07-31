السعودية تستضيف 1500 حاج من ذوى شهداء يمنيين وسودانيين

وكالات الأنباء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوى شهداء الجيش الوطنى اليمنى، والقوات السودانية المشاركة فى عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1439هـ، الذى تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حسبما ذكرت العربية نت.

وأعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن "هذا الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ يأتى امتداداً لأعماله الجليلة، ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوى الشهداء بخاصة"، وفق ما ذكرته وكالة (واس).

وشكر الوزير خادم الحرمين الشريفين وولى عهده على هذه المكرمة "التى تجسد الرعاية والعناية المستمرة من القيادة الرشيدة لأشقائهم بجمهورية اليمن تقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه من تسلط الميليشيات الحوثية".

وأوضح الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة على أن الوزارة ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج الاستضافة ستعمل على مدار الساعة لاستكمال الإجراءات كافة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى لتنفيذ الأمر الملكى "ليؤدى المستضافون مناسكهم بكل يسر وطمأنينة"، كما قال الوزير.