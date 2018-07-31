السجن 17 عاما لمتهم بالتخطيط لاعتداء فى استراليا

أ ف ب

حكم القضاء الاسترالى على مواطن فى الخامسة والعشرين من العمر الثلاثاء بالسجن 17 عاما لأنه خطط لتنفيذ اعتداء فى استراليا بعد منعه من السفر إلى سوريا.

واعترف اجيم كروزى الذى قالت المحكمة إنه يواصل الدفاع عن عقيدة متطرفة، بالتهم التى وجهتها له المحكمة العليا فى بريسبين لتخطيطه للاعتداء ومحاولته التوجه إلى سوريا.

وقالت المحكمة ان كروزى الألبانى الأصل خطط للتوجه إلى سوريا للقتال فى صفوف الجهاديين لكن رجال الجمارك منعوه من ذلك، قبل مصادرة جواز سفره.

وعثر فى حاسوبه على تعليمات عن كيفية قطع رأس وكان قد اشترى قبل أيام من توقيفه عشرة لترات من الوقود. كما كان يحاول الحصول على زجاجة يمكنها أن تسمح بصنع زجاجات حارقة.

ورأت القاضية روسلين اتكينسون أن توقيفه كان ضروريا وتم فى الوقت المناسب لمنع وقوع اعتداء. واضافت "ربما لم يكن وشيكا لكنه أعد إلى درجة أنه اقتنى أسلحة"، كما نقلت صحيفة "كورييه ميل" التى تصدر فى بريسبين.

وأضافت أن "نيته تنفيذ اعتداء لا شك فيها مع أنه يجب معرفة التفاصيل بدقة"، مشيرة إلى أنه "لا شيء يثبت انه غير رأيه".