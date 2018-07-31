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السجن المؤبد لـ 39 إخوانيًا فى أحداث عنف المنيا عقب فض "رابعة والنهضة"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:53 م
السجن المؤبد لـ 39 إخوانيًا فى أحداث عنف المنيا عقب فض "رابعة والنهضة" محكمه - أرشيفية
كتب - فريق المحافظات
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قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، بمعاقبة 39 إخوانيا بالسجن المؤبد حضوريا، متورطين فى أحداث عنف  بمراكز محافظة المنيا، عقب
أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، أغسطس 2013.
 
وعاقبت المحكمة  39 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم  حضوريا ،  فيما عاقبت 3 متهمين حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم ، و17 متهما اخرين حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم ، فيما عاقبت 11 متهما حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات .
 
وبرأت المحكمة  21 متهما آخرين حضوريا لعدم كفاية الأدلة فى أحداث اقتحام قسم شرطة مغاغة، وتكوين خلية إرهابية، واقتحام وحرق كمين نقطة دلجا، واستراحة الكنيسة ، وحرق مبنى النيابة الإدارية، ومجلس المدينة، ومكتب البريد  بمركز ديرمواس، إبان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
 
وكانت المحكمة العسكرية بدأت مطلع العام الجارى فى محاكمة المتهمين عقب القبض عليهم فى فترات متفاوتة بعد إصدار أحكاما بالسجن المؤبد غيابيا ، قبل أن يتم إعادة اجراءات محاكمتهم.

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