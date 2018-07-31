"الزراعة" حزمة توصيات لمحصول الرمان لزياد الصادرات خلال أغسطس.. تعرف عليها



أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة حزمة من الإرشادات الفنية والتوصيات لمزارعى الرمان لزيادة إنتاج صادرات المحصول ومكافحة الآفات خلال شهر أغسطس .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه من التوصيات فى الممارسات الجيدة فى متابعة محصول الرمان والبداية الرش بالسماد الورقى بمعدل 400 جم حديد مخلبى + 100 جم منجنيز مخلبى + 100 جم زنك مخلبى + 100 حم سلفات نحاس مخلبى + 200 جم سلفات ماغنسيوم + 300 جم يوريا لكل 600 لتر ماء، إضافة الجرعة الثالثة والأخيرة من السماد الكيماوى وذلك حسب عمر الأشجار على النحو التالى، وذلك فى الأراضى الطينية .

وشدد التقرير على إضافة سلفات النشادر [٢٠,٠٦٪] ، من عمر الشجرة من ١-٣ سنوات يتم التسميد بمعدل ٣٥٠جم / شجرة، عمر الشجرة من ٣-٦ سنوات يتم التسميد بمعدل ٧٥٠جم / شجرة ، أكبر من ٦سنوات يتم التسميد بمعدل ١٠٠٠جم/ شجرة ، سلفات البوتاسيوم [٤٨٪] ، عمر الشجرة من ١-٣ سنوات يتم التسميد بمعدل ١٠٠جم / شجرة، عمر الشجرة من ٤-٦ سنوات يتم التسميد بمعدل١٦٠جم / شجرة، عمرالشجرة من ٦سنوات ٣٥٠جم/ شجرة ، وذلك فى حالة الزراعة فى الأراضى القديمة ".

وأوضح التقرير، أنه لابد من إتباع نظام الرى الحديث يتم تقسيم كميات الأسمدة السابقة على عدد مرات الرى من خلال السمادة ، الرش ضد حفار ساق التفاح والأكاروس ودودة الرمان حسب توصيات الإدارة العامة للمكافحة،الإهتمام بالرى خلال هذه الفترة بحيث يكون بإنتظام وإحكام شديد على إن يتم تقليل الرى عند نضج الثمار حتى لا يحدث تشقق للثمار ، يتم الرش بكلوريد كالسيوم أو سلفات زنك أو سلفات نحاس بتركيز 3 % لتقليل ظاهرة تشقق الثمار، لتقليل التنحيس يمكن الرش بكلوريد الكالسيوم أو ماء الجير بتركيز 2 % خلال شهر يوليو وبداية هذا الشهر.