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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:05 م
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"الرى" تنفذ أعمال التطهيرات أمام محطة البصيلية بأسوان بواسطة الحفارات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:15 م
"الرى" تنفذ أعمال التطهيرات أمام محطة البصيلية بأسوان بواسطة الحفارات جانب من الحملة
أسوان – صلاح المسن
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استكملت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير و صيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان ، والتي تشمل أعمال التطهيرات ونزع الحشائش لضمان كفاءة شبكة المجارى المائية وكذلك لضمان سريان التصرفات في المجارى المائية بسهولة ويسر وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ علي المناسيب المقررة لرى الزراعات، حيث قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بأعمال التطهير وإزالة الحشائش أمام "محطة البصيلية"  باستخدام حفار علي صندل.
 
وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان أن ذلك ضمن عملية صيانة المجارى المائية بهندسة رى ادفو غرب كما أنه تم القيام بأعمال رفع ناتج نزع الحشائش.    
 
 

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