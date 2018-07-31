الداخلية تضبط 581 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية، ونجحت فى ضبط 25 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و 176 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و 23 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 71 قضية فى مجال الغش التجارى، و 581 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وضبطت شرطة التموين 24 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و35 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى مواصلة الحملات.