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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:22 م
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الداخلية تضبط 30 بائع متجول فى حملات أمنية مكبرة بالمترو

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:58 م
الداخلية تضبط 30 بائع متجول فى حملات أمنية مكبرة بالمترو الباعه المتجولون-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية، وإنضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية إستهدفت محطات مترو الأنفاق.
 
وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، من بينها ضبط "30 بائع متجول – 6 مخالفات عبور مشاة من مكان غير مخصص - 6 مخالفات ركوب بعربة السيدات – 13 مخالفة "تدخين ، راكب بدون تذكرة" ، 4 قضايا تسول ، قضية نشل ، قطعة سلاح أبيض".
 
وتم تحصيل (77) غرامه فورية " تدخين ، نظافة ، راكب بدون تذكرة " ، وتنفيذ (78) إزالة " إشغالات ، إعلانات ، وصلات كهربائية "، وتنفيذ (43) حكم قضائى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.
 
 
 
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال خربوش

رجل امن في كل عربة مترو

مطلوب رجل امن في كل عربة مترو للسيطرة والحفاظ علي الامن وكثرة بائعي المترو

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