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التعليم: قرابة 6 آلاف ورقة استحقت الزيادة بتظلمات الثانوية العامة حتى الآن

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:00 ص
التعليم: قرابة 6 آلاف ورقة استحقت الزيادة بتظلمات الثانوية العامة حتى الآن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قرابة 6 آلاف ورقة استحقت زيادة درجات فى تظلمات الثانوية العامة حتى الأن.
 
وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة ما زالت تستقبل تظلمات الطلاب وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات بالتقدم بتظلمات على مستوى الكنترولات وأى طالب يثبت أن له درجة سوف يحصل عليها.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت 14 أغسطس المقبل كآخر موعد لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة. 

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