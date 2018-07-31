البنك المركزى التركى يرفع توقعات التضخم لعام 2018

أ ف ب

رفع البنك المركزى التركى الثلاثاء توقعاته لنسبة التضخم للعام 2018 إلى ما يزيد عن 13% مما يضاعف الضغوط على الليرة ويثير المخاوف بشأن مدى تأثير الاسعار على الاقتصاد.

وتسجل تركيا منذ الأشهر الماضية أعلى نسبة تضخم فى سنوات لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أشارت إلى أنها لا تريد رفع الفائدة لإبقاء الأسعار منخفضة.

وقال البنك فى تقريره الأخير إن التضخم "قد يصل 13,4%" فى نهاية 2018، بعد توقعات بنسبة 8,4% فى أبريل. وبعد الإعلان، بلغ سعر صرف الليرة التركية 4,9 للدولار الامريكى، مسجلة خسارة 0,6% فى يوم واحد.

ومنذ يناير خسرت الليرة أكثر من 23% من قيمتها أمام الدولار.