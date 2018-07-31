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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
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البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس.. ويقبل صندوقه باكيًا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:40 م
البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس.. ويقبل صندوقه باكيًا جانب من جنازة الأنبا إبيفانيوس
كتبت سارة علام
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وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مقر الكنيسة الأثرية بدير القديس الأنبا مقار فى وادى النطرون ليترأس صلوات تجنيز الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس الدير الذى توفى فجر الأحد بشكل غامض.
 
ظهرت على البابا تواضروس علامات التأثر إذ قبل صندوق الأنبا ابيفانيوس باكيًا ووضع يده على رأسه، بحضور عدد من الآباء أساقفة المجمع المقدس.
 
 
 
 
صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس (1)
صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس

صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس (2)
صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس

صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس (3)
صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس

صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس (4)
صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس
 
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الانبا ابيفانيوس

جنازة الانبا ابيفانيوس

دير ابو مقار




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