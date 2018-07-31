البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس.. ويقبل صندوقه باكيًا

كتبت سارة علام

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مقر الكنيسة الأثرية بدير القديس الأنبا مقار فى وادى النطرون ليترأس صلوات تجنيز الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس الدير الذى توفى فجر الأحد بشكل غامض.

ظهرت على البابا تواضروس علامات التأثر إذ قبل صندوق الأنبا ابيفانيوس باكيًا ووضع يده على رأسه، بحضور عدد من الآباء أساقفة المجمع المقدس.