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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:29 م
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الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات ضد 6 شركات روسية بسبب القرم وجسر كيرتش

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:02 ص
الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات ضد 6 شركات روسية بسبب القرم وجسر كيرتش بوتين
بروكسل (أ ش أ)
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قرر الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات ضد 6 شركات روسية بسبب ما وصفه بـ "الضم غير الشرعى" لشبه جزيرة القرم وعزم موسكو على استكمال بناء جسر كيرتش فوق القرم.

وأفاد موقع الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى على الانترنت اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة سوف تستهدف الشركات الروسية التى شاركت فى بناء جسر كيرتش والطريق السريع فى منطقة تافريدا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين افتتح جسر كيرتش الذى ربط شبه جزيرة القرم بروسيا فى مايو الماضى، وهو أطول جسر فى أوروبا.

 


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