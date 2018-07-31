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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:55 م
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الإحصاء: 87 رجلا يجمعون بين 3 زوجات.. معظمهم فى الفئة العمرية من 30-34 عاما

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:45 م
الإحصاء: 87 رجلا يجمعون بين 3 زوجات.. معظمهم فى الفئة العمرية من 30-34 عاما تعدد الزوجات- ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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رصد تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأزواج الذين يجمعون فى عصمتهم 3 زوجات بلغ 87 رجلاً، معظمهم فى الفئة العمرية من 30 - 34 عاما.

 

وطبقاً للتقرير الوارد ضمن أحدث النشرات السنوية للزواج "عن عام 2017" الصادرة عن جهاز الإحصاء، أنه من إجمالى الـ87 زوجا هناك 16 شاب فى الفئة العمرية من 30- 34 عاما يجمعون 3 زوجات فى عصمتهم.

 

 

وفى المقابل جاءت فئة كبار السن من عمر "65- 70 عاما"، و"70- 75 عاما" الأقل فى جمع 3 زوجات فى العصمة، حيث سجل هاتين الفئتين من العمر حالتين فقط "حالة لكل فئة عمرية" تجمع 3 زوجات فى العصمة.

 

ارتفع عدد الأزواج الممثلين لحالة "تعدد الزوجات" والجامعين لـ3 زوجات فى عصمتهم، بالفئة العمرية من 40 - 44 عاما، و50- 54 عاما، حيث سجلا 15 حالة لكل فئة من إجمالى حالات الزواج بـ3 زوجات، وبحسب البيانات الإحصائية جاء توزيع الأزواج الجامعة بين 3 زوجات "87 زوجا" طبقاً لأعمارهم، كالتالى:

 

 

- الفئة العمرية من 25- 29 عاما، يوجد 11 زوجا يجمعون بين 3 زوجات.

- الفئة العمرية من 30 – 34 عاما، يوجد 16 زوجا.

- الفئة العمرية من 35- 39 عاما، يوجد 6 أزواج.

- الفئة العمرية من 40- 44 عاما، يوجد 15 زوجا.

- الفئة العمرية من 45 – 49 عاما، يوجد 9 أزواج.

 

 

- الفئة العمرية من 50- 54 عاما، يوجد 15 حالات.

- الفئة العمرية من 55- 59 عاما، يوجد 9 حالات.

- الفئة العمرية من 60- 64 عاما، يوجد 4 حالات.

- الفئة العمرية من 65- 69 عاما، يوجد حالة واحدة فقط.

- الفئة العمرية من 70- 74 عاما، يوجد حالة واحدة فقط.


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