"الأورمان" و"تحيا مصر" ينتهيان من إعادة إعمار 40 قرية ببنى سويف

أ. ش. أ

إنتهت جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من تطوير وإعادة إعمار 40 قرية شديدة الاحتياج فى محافظة بنى سويف بمراكز "الفشن، الواسطى، ناصر، بنى سويف، أهناسيا وسمسطا".

وقال نائب مدير جمعية الأورمان محمود فؤاد فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر فى مجال إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة بنى سويف، أثمر عن إعادة إعمار 1400 منزل متهالك فى القرى شديدة الاحتياج، التى طورتها المؤسستان منذ إنطلاق المشروع فى عام 2016.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت أعمال الترفيق والتشطيبات داخل المنازل، موضحا أن إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجا تم على عشر مراحل، وتم الانتهاء منها جميعا فى وقت قياسى بإجمالى تكلفة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه، واستفاد منها أكثر من 35 ألف نسمة فى 232 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.