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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:35 ص
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استطلاع رأى: 77% من البلاروس لا يتخذون توجها سلبيا حول الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:00 ص
استطلاع رأى: 77% من البلاروس لا يتخذون توجها سلبيا حول الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى
مينسك (أ ش أ)
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يتخذ مواطنو بلاروسيا توجهًا إيجابيا أو محايدًا فى العموم إزاء الاتحاد الأوروبى، حسبما أفاد استطلاع رأى حديث أجرته مبادرة "جيران الاتحاد الأوروبى الشرقيون".

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة 34% من البلاروس وصفوا توجههم إزاء الاتحاد الأوروبى بالإيجابي، فيما وصفت نسبة 43% توجهها بالمحايد، أما نسبة 18% فوصفته بالسلبي. حسبما ذكرت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.

وينجذب البلاروس، الذين شملهم الاستطلاع، بنسبة 67% لحقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى وبنسبة 69% لحرية الاعتقاد، وبنسبة 66% لحرية التعبير، وبنسبة 66% أيضا للحرية الفردية، وبنسبة 64% للديمقراطية بشكل عام فى الاتحاد الأوروبي.

وترى نسبة 46% من المشاركين فى الاستطلاع أن العلاقات بين بلاروسيا والاتحاد الأوروبى هى "جيدة"، بينما ترى نسبة 4% منهم أن هذه العلاقات "جيدة جدا".

 


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