"إيجى إكس 30" يتجاوز 15500 نقطة.. ورأس المال يرتفع 10.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 873.601 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 162 مليون ورقة مالية بقيمة 814 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.4 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.06% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.12%، والعرب على 8.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.95%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 75.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 15580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2584 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 15470 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 33 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.