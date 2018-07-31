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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:05 م
خالد صلاح
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إنشاء نقطة تفتيش للمحاجر لتهدئة السيارات بطريق الشرفا فى المنيا لمنع الحوادث

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:43 م
إنشاء نقطة تفتيش للمحاجر لتهدئة السيارات بطريق الشرفا فى المنيا لمنع الحوادث عصام البديوى محافظ المنيا
فريق المحافظات
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وجه عصام البديوى محافظ المنيا مدير إدارة المحاجر بالبدء في إنشاء نقطة تفتيش للمحاجر في طريق الشرفا قبل الكوبرى، كأحد الحلول المؤقتة والعاجلة لتفادى تكرار الحوادث في تلك المنطقة، بهدف تهدئة السيارات قبل الوصول إلى كوبرى الشرفا والمؤدى لطريق مدينة المنيا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوجه الخلل بطريق الشرفا، بحضور العميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق والكبارى والمهندس بهاء أبو البيه مدير عام الطرق بالمنيا والدكتور حمدي بديع أستاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا والمهندس محمد مصطفي رئيس مدينة المنيا الجديدة.
 
وكلف المحافظ خلال الاجتماع المستشار الجيولوجي للمحافظة بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى لإجراء أعمال الرفع المساحى للطريق والطرق البديلة المقترحة مع الاستمرار فى توفير خدمات مرورية على الطريق.
 
وكان محافظ المنيا قد شكل لجنة فنية لدراسة ومعرفة أوجه الخلل وأسباب الحوادث بمنطقة الشرفا، والتي تعرضت لحوادث متكررة كان آخرها، حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 28 شخصًا، معظمهم من عمال المحاجر.
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