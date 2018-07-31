إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من تعاطى المخدرات

كتب مدحت وهبة، تصوير حسين طلال

أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى منذ قليل، المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وثريا إسماعيل ​المدير التنفيذى لمؤسسة مينتور العربية وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والكاتب الروائى عصام يوسف.

ويأتى إطلاق المسابقة فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومؤسسة مينتور العربية بهدف تنفيذ حملات ودورات توعية "أنشطة ثقافية، رياضية، فنية" على مستوى المؤسسات التربوية "روضات، مدارس، جامعات، معاهد" والجمعيات الأهلية والبلديات وغيرها من الجهات العاملة في المجال وتقييم وتوثيق التجارب الناجحة وتعميمها على الدول العربية وكذلك المشاركة في إجراء الأبحاث العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات في مجال التوعية والوقاية من المخدرات، إضافة إلى إعداد وتنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات حول الوقاية من المخدرات في إطار يسمح للشباب بتصميم هذه البرامج وتنفيذها فى إطار مبدع.