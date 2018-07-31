إسقاط التهم الموجهة لجندى بريطانى سابق شارك فى معسكرات تدريبية ضد داعش

لندن (أ ش أ)

قررت النيابة العامة البريطانية اليوم الثلاثاء، إسقاط التهم الموجهة لجندى سابق متهم بحضور معسكر تدريبى تديره ميليشيات تحارب ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وواجه جيمس ماثيوز "43 عاما" اتهاما بحضور معسكر تدريبى فى سوريا والعراق "بأهداف مرتبطة ببدء الإعداد للإرهاب"، ومع ذلك قرر المدعون العامون أنه لم تعد هناك فرصة واقعية للإدانة على أساس "البراهين".

وكان من المقرر محاكمة ماثيوز فى محكمة أولد بيلى فى نوفمبر القادم، والذى أكد أنه غير مذنب فى الاتهامات الموجهة له.

ويواجه الجندى السابق اتهامات بحضور تدريبات لتنظيم داعش قبل 15 فبراير عام 2016.