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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:23 ص
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إحالة 6 موظفين بدير مواس بالمنيا للتحقيق لتغيبهم

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:18 ص
إحالة 6 موظفين بدير مواس بالمنيا للتحقيق لتغيبهم اللواء عصام البديوى محافظ المنيا
المنيا - فريق قسم المحافظات
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أحال سراج عبد الحميد نائب رئيس مركز ديرمواس بالمنيا، 6 موظفين بوحدة التضامن الاجتماعى للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل بدون عذر والتقصير فى أداء واجبهم الوظيفى.

جاء ذلك خلال جولة مرورية مفاجأة قام بها نائب رئيس المركز على وحدة التضامن الاجتماعى، حيث كشفت الجولة تكدس المواطنين داخل الوحدة وتعطل مصالحهم .

وكان عصام البديوى محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز ونوابهم باستمرار الحملات الدورية المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين فى أداء واجبات العمل المنوطة بهم بكافة القطاعات للحفاظ على حق المواطن فى الحصول على خدمات جيدة.

 

 


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