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أهالى قرية بكفر الشيخ يستغيثون لإنقاذ شاب مصرى يصارع الموت فى سجن بإيطاليا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:19 م
أهالى قرية بكفر الشيخ يستغيثون لإنقاذ شاب مصرى يصارع الموت فى سجن بإيطاليا وزارة الخارجية المصرية
كتب عبد الله محمود
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قال أهالي بقرية أبو خشبة في مركز مطوبس في كفر الشيخ، أن أحد أبنائهم ويدعى "حسن رمضان" عامل يقيم في ايطاليا منذ 3 سنوات، تم الاعتداء عليه وتعذيبه أثناء حجزه بأحد السجون الايطالية.

ووفقاً لأهالي الشاب المصري، فقد تلقت السفارة المصرية بروما تقريراً من السلطات الايطالية بمحاولة الشاب المصري الانتحار اثناء ايداعه بسجن مدينة فيتيربو الايطالية، ولم يوضحوا سبب احتجازه، وتم نقله لمستشفى السجن، ولم تتوفر معلومات لدى السفارة حول خلفيات اقامة الشاب وأسباب تواجده بايطاليا.

وزارة الخارجية وجهت سفارتنا في روما لارسال مندوب لزيارة السجن، والوقوف على خلفيات الواقعة واسباب احتجاز الشاب واتخاذ اللزم بالتنسيق مع السلطات الايطالية.

 


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