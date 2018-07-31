video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنقرة تنفى محاولة خطف شخص يُشتبه بقربه من جولن فى منغوليا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:00 ص
أنقرة تنفى محاولة خطف شخص يُشتبه بقربه من جولن فى منغوليا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (أ ف ب)
إضافة تعليق

رفضت تركيا الاثنين، الاتهامات بأنها حاولت أن تخطف فى منغوليا أحد الأشخاص المشتبه بأنهم من المقربين من الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير تحركات الجيش فى يوليو 2016.

ومنعت منغوليا الجمعة، إقلاع طائرة يعتقد أنها عائدة لسلاح الجو التركى وذلك بعد أن تحدث شهود عن محاولة خطف فيصل أكاى المشتبه بانتمائه إلى حركة جولن.

واستنادا إلى العديد من الأصدقاء والشهود فإن ما لا يقل عن 5 رجال قاموا بخطف أكاى من منزله فى أولانباتور عاصمة مونغوليا قبل إلقائه فى حافلة صغيرة.

ويشتبه بأن أكاى مدير المدرسة البالغ الخمسين من العمر مرتبط بحركة جولن، غير أن العديد من معلمى المدرسة نفوا لوكالة فرانس برس، وجود أى علاقة بين الرجلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية فى بيان "كل هذه التصريحات خاطئة ونحن ندحضها"، مضيفا أنه تم استدعاء السفير المنغولى فى أنقرة.

ومن جهته كان نائب وزير الخارجية المنغولى قد حذر تركيا من أن أى محاولة خطف على الأراضى المنغولية تشكل "انتهاكا خطيرا لاستقلال البلاد وسيادتها".

على خط أخر نقلت وكالة الأناضول عن وزارة الداخلية التركية مساء الاثنين، أن جمهورية شمال قبرص التركية التى لا تعترف بها سوى أنقرة سلّمت السلطات التركية 50 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى حركة جولن.

وبحسب الأناضول فإن هؤلاء اعتقلوا السبت، خلال محاولتهم التوجه بشكل غير شرعى إلى جزيرة رودس اليونانية.

منذ تحركات الجيش فى يوليو 2016، أطلقت السلطات عمليات بحث عن الذين تشتبه بأنهم من أنصار جولن الذى كان فى الماضى حليفا لأردوغان قبل أن يصبح معارضا له.

والحركة التى أسسها جولن تتمتع بتأثير كبير فى تركيا والخارج، خصوصا فى آسيا الوسطى وأفريقيا والبلقان، بخاصة عبر شبكات تعليم.

وقامت الاستخبارات التركية فى الأشهر الأخيرة بعدد من العمليات لتعيد إلى تركيا انصارا مفترضين لجولن يعيشون فى الخارج.

وأكدت أنقرة مطلع أبريل أن أجهزتها أعادت 80 شخصا أوقفوا فى 18 بلدا، وأثار طرد مدون تركى من أوكرانيا بطلب من أنقرة الأسبوع الماضى "قلق" منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قس أمريكى يطعن على حكم بحبسه فى تركيا ويطلب رفع حظر السفر عنه

مصرع6 بينهم رضع فى انقلاب زورق مهاجرين قبالة تركيا

أردوغان: تركيا ستلجأ للتحكيم الدولى ما لم تسلمها أمريكا مقاتلات إف-35

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة