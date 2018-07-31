أمريكا واليابان تعقدان أول محادثات تجارية ثنائية 9 أغسطس

طوكيو (رويترز)

قال وزير الاقتصاد اليابانى توشيميتسو موتيجى اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان ستعقدان أول محادثات تجارية ثنائية فى واشنطن فى التاسع من أغسطس.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتفق مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى أبريل على تأسيس إطار عمل جديد لبحث تجارة "حرة وعادلة وتبادلية" فى جهود سيقودها الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد اليابانى موتيجي.

وقال موتيجى للصحفيين إنه يريد "محادثات بناءة" صوب توسيع التجارة الحرة.

وتسببت سياسات الحماية التجارية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إثارة المخاوف بشأن التجارة والاقتصاد العالمى وأثارت تهديداته بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات ومكوناتها انتقادات فى الداخل والخارج.

وقد يكون الفائض التجارى لليابان مع الولايات المتحدة هدفا محتملا لسياسات ترامب التجارية.

ورحب موتيجي، الذى اجتمع مع وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس، اليوم بإبداء وزير التجارة البريطانى اهتمام حكومة بلاده بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى المبرمة بين 11 دولة.

وأبلغ موتيجى الصحفيين "وفقا لحساباتنا، فإن الناتج المحلى الإجمالى المشترك للدول الإحدى عشرة باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى والمملكة المتحدة سيبلغ إجمالا نفس الناتج الإجمالى للاتحاد الأوروبى منقوصا منه المملكة المتحدة. فى الحقيقة ستكون محركا للنمو الاقتصادى الياباني".