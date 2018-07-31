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أمريكا تفرض عقوبات على 3 باكستانيين على صلة بجماعات متشددة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:18 م
أمريكا تفرض عقوبات على 3 باكستانيين على صلة بجماعات متشددة الشرطة الأمريكية
رويترز
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جمدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أصول ثلاثة باكستانيين تقول إنهم على صلة بجماعة عسكر طيبة المتشددة التي يُنحى باللوم عليها في هجمات دامية وقعت في مومباى العاصمة المالية للهند عام 2008.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية عبد الرحمن الداخل إلى قائمتها الخاصة بالأشخاص المصنفين على أنهم "إرهابيون عالميون" وقالت إنه قيادى بارز في الجماعة.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على اثنين أحدهما يدعى حميد الحسن والثانى عبد الجبار وقالت إنهما مسؤولان عن نقل أموال إلى عسكر طيبة ودفع رواتب لأعضائها.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان "تصنيفات وزارة الخزانة لا تستهدف فقط فضح وإغلاق شبكة عسكر طيبة المالية، وإنما أيضا تقييد قدرتها على جمع أموال لتنفيذ هجمات إرهابية عنيفة".

ويعني تصنيف هؤلاء تجميد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية ومنع الأمريكيين من الدخول في معاملات معهم.

وعسكر طيبة جماعة متشددة مناهضة للهند لها علاقة تاريخية بأجهزة مخابرات باكستانية. واتُهمت الجماعة بتدبير العديد من الهجمات بما في ذلك هجوم مومباي في 2008 والذي قتل فيه 166 شخصا بينهم ستة أمريكيين.

 


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