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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:26 م
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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31-7-2018 والدولار يسجل 17.88 جنيها

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:26 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31-7-2018 والدولار يسجل 17.88 جنيها عملات- ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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شهدت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31-7-2018، حالة من التباين وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى -حتى الآن- ننشر أسعار العملات فى تعاملاتها الصباحية، والتى جاءت كالتالى:

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

سعر الدولار فى مصر
 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.85  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.84 جنيه للشراء

 17.94 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، 20.80 جنيه للشراء، و 20.95 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

سجل سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، 23.31 جنيه للشراء، و 23.49 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى منذ قليل.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، 58.68 للشراء، و 59.09 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر أغسطس عند 16 جنيها
 

ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول اغسطس 2018 ولمدة شهر حتى 31/8/2018.

 

 

 

 

 

 


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