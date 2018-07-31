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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31 - 7 - 2018

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:33 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31 - 7 - 2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-7-2018.
 
 

إيقاف تداول 8 شركات

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الصناعات الغذائية العربية – دومتى، عبور لاند للصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
 
 

البورصة تربح 10.8 مليار جنيه

 
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 873.601 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول 162 مليون ورقة مالية بقيمة 814 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.4 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.06% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.12%، والعرب على 8.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.95%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 75.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 15580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2584 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 15470 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 33 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.  
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- الصناعات الغذائية العربية - دومتى بسعر إغلاق 11.03 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.57%
 
 
- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك بسعر إغلاق 23.45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%
 
 
- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 11.04 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%
 
 
- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 14.85 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.02%
 
 
- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 14.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.01%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 1  بسعر إغلاق 0.18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.18%
 
 
- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 7.72 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%
 
 
 - مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية بسعر إغلاق 0.78 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%
 
 
 
- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 7.62 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%
 
 
 
-  الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر  إغلاق 9.64 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%
 
 
 

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