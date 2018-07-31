أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 31-7-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 873.601 مليار جنيه.

البورصة تربح 10.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 873.601 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 162 مليون ورقة مالية بقيمة 814 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.4 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.06% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.12%، والعرب على 8.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.95%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 75.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 15580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2584 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 15470 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 33 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

البنك التجارى الدولى

توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن ينقذ صعود سهم البنك التجارى الدولى، المؤشر الرئيسى للبورصة من الانخفاض الحاد - على الأقل فى الوقت الحالى – مضيفة كما قد يساعد الارتداد القوى لسهم جلوبال تليكوم القابضة المؤشر أن يصعد أيضاً.

وأوضحت مباشر، فى تقرير بحثى، حركة سهم البنك التجارى الدولى، قائلة إن السهم يحاول اختراق خط الاتجاه الهابط والذى بدأه منذ شهرين، وفى حالة تمكنه من الاختراق، فإن ذلك سيؤدى إلى المزيد من الارتفاع تجاه مستوى 87 جنيه، مضيفة أنه حتى الآن هذا الاختراق لا يزال يحتاج إلى تأكيد، ليس فقط على مستوى الحركة السعرية ولكن أيضا يحتاج تأكيد من أحجام التداول، لأنها الضمانة الوحيدة لاستمرار هذا السيناريو.

وتابعت، أن الإغلاق دون خط الاتجاه الهابط، أو الاختراق مع أحجام تداول ضعيفة يمثل تهديداً وقد يبطل السيناريو السابق.

السويس للأكياس

أعلنت إدارة البورصة، أن إجمالى الكميات المبدئية المستجيبة لعرض الشراء الإجبارى على أسهم شركة السويس للأكياس بلغ 7.2 مليون سهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وفتحت البورصة سوق الصفقات الخاصة لعرض الشراء الإجبارى على أسهم السويس للاكياس اعتباراً من 3 إلى 31 يوليو الجارى.

وبلغ سعر عرض الشراء المقدم على السويس للأكياس من شركة موندى اندستريال باجز بى لنحو 7.6 مليون سهم بقيمة 26.01 جنيه للسهم، وسيتم التنفيذ بالبورصة خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وحققت السويس للأكياس أرباحاً بلغت 15.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 13.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وتتضمن الأسهم التى ستقوم موندى بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي.

وأعلنت موندى الشهر الماضى أنها ستستحوذ على كامل أسهم الشركة الوطنية للصناعات الورقية والاستيراد والتصدير مقابل 23.7 مليون يورو.