video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

7 أغسطس.. بدء صرف مكافآت العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:08 م
7 أغسطس.. بدء صرف مكافآت العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء خالد فودة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

أكد محمد عبدالرحمن، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أنه سيتم صرف منحة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين المسجلين بالعمالة غير المنتظمة فى جميع القطاعات المختلفة بمدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان.

 وأضاف "عبد الرحمن"، أن صرف المكافأة سيكون من خلال ادارة العمالة الغير منتظمة بالمديرية عن طريق المقاولين المسجلين بالمديرية وذلك اعتبارا من 7أغسطس المقبل ولمدة شهرا حتى 6 سبتمبر عن طريق مكاتب البريد.

وناشد مدير عام مديرية القوى العاملة، جميع العاملين المسجلين باحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه العمالة غير المنتظمة لتتم عملية الصرف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد الأنشطة الصيفية بمدرستى الفكرية وضعاف السمع

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة