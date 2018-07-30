7 أغسطس.. بدء صرف مكافآت العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد محمد عبدالرحمن، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أنه سيتم صرف منحة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين المسجلين بالعمالة غير المنتظمة فى جميع القطاعات المختلفة بمدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان.

وأضاف "عبد الرحمن"، أن صرف المكافأة سيكون من خلال ادارة العمالة الغير منتظمة بالمديرية عن طريق المقاولين المسجلين بالمديرية وذلك اعتبارا من 7أغسطس المقبل ولمدة شهرا حتى 6 سبتمبر عن طريق مكاتب البريد.

وناشد مدير عام مديرية القوى العاملة، جميع العاملين المسجلين باحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه العمالة غير المنتظمة لتتم عملية الصرف.