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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:38 ص
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300 ألف جنيه قيمة التأمين على لاعب الأهلى الجديد "عمار حمدى"

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:00 ص
300 ألف جنيه قيمة التأمين على لاعب الأهلى الجديد "عمار حمدى" عمار حمدى
كتب : حسام الشقويرى
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 قام النادى الأهلى بالتأمين على اللاعب الناشىء الجديد "عمار حمدى"  بقيمة 300 ألف جنيه بوثيقة الحوادث الشخصية ، وذلك بعد شراء اللاعب من نادى النصر.

ومن جانبه أوضح حمدى عبد المولى وسيط التأمين الذى قام بتنفيذ العملية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الوثيقة تغطى الحوادث الشخصية على مداراليوم ولاتغطى إصابات الملعب، لافتا إلى أنه تم اسناد العملية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى ، كما اشار الى انه تم التأمين خلال الفترة الماضية على لاعبى الفريق بإجمالى 8.4 مليون جنيه لعدد 28 لاعبا.

 

 

 


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النادى الاهلى

تامين

الحوادث الشخصية




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