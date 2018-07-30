300 ألف جنيه قيمة التأمين على لاعب الأهلى الجديد "عمار حمدى"

كتب : حسام الشقويرى

قام النادى الأهلى بالتأمين على اللاعب الناشىء الجديد "عمار حمدى" بقيمة 300 ألف جنيه بوثيقة الحوادث الشخصية ، وذلك بعد شراء اللاعب من نادى النصر.

ومن جانبه أوضح حمدى عبد المولى وسيط التأمين الذى قام بتنفيذ العملية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الوثيقة تغطى الحوادث الشخصية على مداراليوم ولاتغطى إصابات الملعب، لافتا إلى أنه تم اسناد العملية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى ، كما اشار الى انه تم التأمين خلال الفترة الماضية على لاعبى الفريق بإجمالى 8.4 مليون جنيه لعدد 28 لاعبا.