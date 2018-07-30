28 شركة تبحث زيادة صادرتها من الملابس الجاهزة بتنسيق مع البنك الأوروبى

كتب إسلام سعيد

تشارك 28 شركة متخصصة فى الملابس الجاهزة فى ورشة العمل التى ينظمها المجلس التصديري تحت عنوان "ترويج المنسوجات والملابس المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية".

وقالت شيرين حسنى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزه، إنه من المقرر تنظيم الورشة غدا الثلاثاء بالتعاون مع البنك الأوروبي في مصر.

وقال المجلس التصديري إن هذه الورشة هدفها تشجيع المنتجات المصرية وجعلها مؤهلة للتصدير للأسواق العالمية، ضمن سلسة من الورش التى يتبناها المجلس من أجل تدريب الشركات الأعضاء وتأهيلهم للتصدير ومنافسة المنتجات العالمية إلى جانب المشاركة بالمعارض الخارجية وفتح أسواق جديدة امام منتجاتهم وايضاً تمكينهم من مواجهة التحديات التى يواجهها قطاع الملابس الجاهزة فى السوق المصرى وسوف يتم عرض أفضل التجارب العالمية لتكون مثالا لهم.

ويعمل المجلس التصديري على بحث سبل تحسين وتطوير العملية الصناعية من أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المصرية ولهذا تم التعاون مع البنك الأوروبى فى مصر الذى سوف يقوم بدوره بعرض الخدمات المقدمة من ناحيته وآليات التمويل التى يمكن للشركات الاستفادة منها من أجل تطوير خطوط إنتاجهم وزيادة القدرة الإنتاجية.