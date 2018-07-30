video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 03:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

28 شركة تبحث زيادة صادرتها من الملابس الجاهزة بتنسيق مع البنك الأوروبى

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:00 ص
28 شركة تبحث زيادة صادرتها من الملابس الجاهزة بتنسيق مع البنك الأوروبى الملابس
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
تشارك 28 شركة متخصصة فى الملابس الجاهزة فى ورشة العمل التى ينظمها المجلس التصديري تحت عنوان "ترويج المنسوجات والملابس المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية".
 
وقالت شيرين حسنى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزه، إنه من المقرر تنظيم الورشة غدا الثلاثاء بالتعاون مع البنك الأوروبي في مصر.
 
وقال المجلس التصديري إن هذه الورشة هدفها تشجيع المنتجات المصرية وجعلها مؤهلة للتصدير للأسواق العالمية، ضمن سلسة من الورش التى يتبناها المجلس من أجل تدريب الشركات الأعضاء وتأهيلهم للتصدير ومنافسة المنتجات العالمية إلى جانب المشاركة بالمعارض الخارجية وفتح أسواق جديدة امام منتجاتهم وايضاً تمكينهم من مواجهة التحديات التى يواجهها قطاع الملابس الجاهزة فى السوق المصرى وسوف يتم عرض أفضل التجارب العالمية لتكون مثالا لهم.
 
ويعمل المجلس التصديري على بحث سبل تحسين وتطوير العملية الصناعية من أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المصرية ولهذا تم التعاون مع البنك الأوروبى فى مصر الذى سوف يقوم بدوره بعرض الخدمات المقدمة من ناحيته وآليات التمويل التى يمكن للشركات الاستفادة منها من أجل تطوير خطوط إنتاجهم وزيادة القدرة الإنتاجية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجلس التصديرى: 9 % زيادة فى صادرات مواد البناء لتسجل 2.8 مليار دولار

المجلس التصديرى: 16% زيادة بصادرات الصناعات الطبية بالنصف الأول من 2018

المجلس التصديرى للسلع الهندسية ينظم بعثة لكوت ديفوار تضم 6 قطاعات

وزير الصناعة يبحث مع اعضاء "الهندسية" والمجلس التصديرى سبل تطوير القطاع

المجلس التصديري للملابس الجاهزة

اخبار الاقتصاد

صادرات الملابس الجاهزة




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة