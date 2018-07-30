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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:52 ص
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2.5 مليار جنيه استثمارات جديدة فى 9 شركات قطاع أعمال عام تعرف عليها

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:00 ص
2.5 مليار جنيه استثمارات جديدة فى 9 شركات قطاع أعمال عام تعرف عليها المحاسب عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم
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قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه سيتم ضخ نحو 2.5 مليار جنيه استثمارات جديدة فى 9 شركات تابعة ، هى الدلتا للأسمدة ، النصر للاسمدة ، سيجوارت ، راكتا ، ناروبين ، مطابع محرم ، النقل والهندسة ، نيازا ،والقومية للأسمنت.

وأشار مصطفى لـ" اليوم السابع" أن بعض الأموال سيتم ضخها  لسداد رواتب أو مكافات بديلا عن الأرباح للشركات المتعثرة وذلك خلال العام المالى 2018-2019، لافتا انه فيما يتعلق بمديونيات بنك الاستثمار القومى فإن هناك تناغم مع البنك لتسويتها الفترة المقبلة .

 

 


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