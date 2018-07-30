127 مكتب تموين بالشرقية يستعد لتسجيل المواليد الجدد

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقية، على أن مكاتب التموين على مستوى المحافظة، وعددها 127، أنهت استعداداتها، لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل المواليد.

وأضافت عبد الرحمن، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى وضع خطة عمل، لإمكانية إضافة فترة ثانية لبعض المكاتب، تحسبا لتكدس المواطنين، لافتًا أن التسجيل متاح فى جميع المكاتب لكل مواطن فى المنطقة التابع لها.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن كل مكتب مجهز بجهاز كمبيوتر وموظف مكلف بالمهمة، وكذلك جارى توافر الاستمارة اللازمة للمواليد، تنفيذ للتعليمات والشروط الوزارية المعلنة، لافتا أن التسجيل متاح لمدة 10 أسابيع، طبقا للفئات المحددة بحد أقصى 3 مواليد، وللأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب معاشات بحد اقصى 2000 جينه.