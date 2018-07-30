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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:47 م
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11مكتبا تموينيا بأحياء بورسعيد لبدء إضافة المواليد أول أغسطس المقبل

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:14 م
11مكتبا تموينيا بأحياء بورسعيد لبدء إضافة المواليد أول أغسطس المقبل محافظ بورسعيد
بورسعيد- محمد فرج
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أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تقرر بدء إضافة المواليد من خلال 11مكتبا تموينيا بكافة الأحياء بدء من أول أغسطس المقبل وعلى مدار 3 شهور.

وأوضح ثابت، خلال تصريح خاص لليوم السابع، أن هناك مركزين للخدمات التموينية النموذجية المتطورة لاستقبال المواطنين  للعمل على فترتين أحدهما بمنطقة الـ 5000 تعاونى بالزهور والثانى المركز التموينى النموذجى  بحى المناخ للعمل من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، للحد من الزحام والتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين .

وقال ثابت، إن إضافة المواليد الجدد تبدأ من سن عامين وحتى 16 عاما على أن يتم خلالها تقديم المستندات المطلوبة ليتسنى مراجعة بياناتها والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للأسر الأولى بالرعاية .

وأضاف أن الأسر التى يشملهم الدعم، الأرامل وأصحاب المعاشات والتكافل الإجتماعى والمطلقات والأمراض المزمنة وكل الفئات الأكثر احتياجا لصرف المقرارات التموينية .

من جهة أخرى، أكد ثابت أنه فى حالة وجود بعض الأخطاء فى المستندات المقدمة يتم مراجعتها من قبل المكتب التموينى التابع له فى نطاق الحى للتواصل ومراجعة كافة البيانات.

 

 


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