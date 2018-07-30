وكيل مساعد محافظ البنك المركزى: أتوقع وصول تحويلات المصريين بالخارج لـ26 مليار دولار

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة نجلاء نزهى الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى، إن الاستثمار الأجنبى فى البورصة، كانت قبل التعويم 100 مليون دولار، بينما حالياً وصلت إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر فإن إجمالى التدفق وصل 13 مليار دولار، متوقعة أنه بنهاية العام المالى 2017/2018، يصل إلى 30 مليار دولار.

وأشارت الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى، إلى أن الوضع الاقتصادى بمصر شهد فى السنوات الماضية تحولاً كبيراً، مضيفة أن الاقتصاد المصرى يسير بمعدلات نمو متصاعدة.

وأوضحت أن النمو الذى يحدث فى الاقتصاد المصرى أدى لانخفاض معدلات البطالة، لافتة إلى أنها تتوقع أن تغلق تحويلات المصريين العاملين بالخارج العام الجارى إلى 26 مليار دولار، والأهم أنها لم تكن تدخل فى المصارف الشرعية وكانت تتجه فى السوق السوداء، أما حالياً التحويلات تتم من خلال القنوات الشرعية.

وذكرت أن هناك ارتفاع فى عائد السياحة بسبب الاستقرار الذى تشهده الدولة، لافتة إلى أن استيراد السلع يتم على أساس قرب المسافة لتخفيض صاريف الشحن والنقل، مما يجعل هناك استيراد من تركيا، كما أنه يتم مقارنة استيراد الأسعار.