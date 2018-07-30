وفد من الدعاة والوعاظ يزور صالات مطار القاهرة لشرح مناسك الحج للحجاج

كتب محمد طنطاوى

تفقد وفد من دعاة ووعاظ وزارة الأوقاف والأزهر الشريف مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، إضافة لعدد من صالات السفر ضمن الخطة التى تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الطيران، وتواجد والوعاظ والدعاة داخل صالات السفر لشرح مناسك الحج والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتخصيص أماكن داخل الصالات للوعاظ والفقهاء والدعاة لتسهيل مهامهم فى الرد على استفسارات الحجاج المسافرين، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لإلقاء المحاضرات الخاصة بشرح مناسك ومقاصد الحج.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، أولى الرحلات المتجهة إلى جدة الأربعاء 1 أغسطس القادم في تمام الساعة 20:20 مساءً، وذلك لسفر حجاج قرعة محافظتى جنوب وشمال سيناء.