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وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى فى جولة سريعة

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:03 ص
وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى فى جولة سريعة الفريق يونس المصرى وزير الطيران
أسوان – عبد الله صلاح
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غادر الفريق يونس المصرى وزير الطيران، مطار أسوان الدولى، عقب جولة تفقدية سريعة لم تستغرق بضع ساعات، تفقد خلالها سير العمل بالمطار.

كان الفريق يونس المصرى، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وصل على متن طائرة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، فى تمام الساعة الخامسة فجراً، وكان فى استقباله بمطار أسوان اللواء طيار محمد كمال، مدير مطار أسوان الدولى، وتفقد المطار ومتابعة سير العمل فى صالات السفر والوصول.

وغادر وزير الطيران مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة صباحاً، على متن الطائرة المتجهة إلى مطار القاهرة، وعقب مغادرة الوزير عقد مدير المطار بأسوان اجتماعاً بالعاملين والمسئولين، لبحث ملاحظات وتوصيات جولة الوزير.

 


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