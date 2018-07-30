وزير الصناعة ينفى الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عدم صحة البيانات والمعلومات التى تداولتها بعض وسائل الاعلام صباح اليوم بشأن الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات.

وقال بيان للوزير، إن صناعة السيارات ومكوناتها تعد احد اهم الملفات التى تتولها الوزارة – شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى- حيث يجرى حالياً اجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة لمستقبل افضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.