video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الصناعة ينفى الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:07 م
وزير الصناعة ينفى الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عدم صحة البيانات والمعلومات التى تداولتها بعض وسائل الاعلام صباح اليوم بشأن الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات.

 

 وقال بيان للوزير، إن صناعة السيارات ومكوناتها تعد احد اهم الملفات التى تتولها الوزارة – شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى- حيث يجرى حالياً اجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة لمستقبل افضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة يتلقى تقرير مؤشرات أداء الكفاية الإنتاجية خلال يونيو الماضى

وزير التجارة والصناعة يحدد مواعيد لقائه مع نواب البرلمان بمقر الوزارة

صناعة السيارات

اخبار الاقتصاد

استراتيجية السيارات

عمرو نصار




لا تفوتك
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة