video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصناعة اللبنانى يدعو لسرعة تشكيل الحكومة وفقًا لنتائج الانتخابات النيابية

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:27 م
وزير الصناعة اللبنانى يدعو لسرعة تشكيل الحكومة وفقًا لنتائج الانتخابات النيابية رئيس وزراء لبنان
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب وزير الصناعة اللبنانى حسين الحاج حسن عن أمله فى أن تتشكل الحكومة اللبنانية سريعا وفقا لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وما أفرزته من أحجام للكتل النيابية والسياسية، وأن يأخذ المعنيون بتشكيل الحكومة مبدأ التناسب والنسبية وحسن التمثيل، مشددا على أن احترام النسب فى التمثيل هو مساعد أساسى فى تذليل العقبات وتشكيل الحكومة.

وقال وزير الصناعة – فى كلمة ألقاها خلال افتتاحه مهرجان التسوق والسياحة العشرين فى مدينة بعلبك اليوم الاثنين – إنه لا بد من تبنى نهج جديد فى الإصلاح الإدارى والسياسى والاقتصادى ومكافحة الفساد ومنع الإهدار المالي، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية فى لبنان، مشيرا إلى وجوب الإسراع فى ملفات النفط والغاز لإدخال موارد جديدة إلى خزينة الدولة وتوظيفها فى تحسين الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن قطاعى الصناعة والزراعة فى لبنان يحتاجان إلى دعم وحماية، وبدونهما لا تستطيع الصناعة والزراعة منافسة السلع الأجنبية القادمة إلى لبنان، ولا المنافسة فى الأسواق الخارجية.

وطالب وزير الصناعة بأن تكون هناك رؤية سياحية للبنان تطال أطرافه فى الشمال والبقاع والجنوب، لتعزيز السياحة فى كافة أنحاء البلاد والأوضاع الاقتصادية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ساركوزى: أثق فى قدرة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التى يمر بها

وزير الصناعة اللبنانى: مصلحة لبنان تقتضى إقامة علاقات متينة وطيبة مع سوريا

اخبار لبنان

اخبار العرب

وزير الصناعة اللبنانى

اقتصاد لبنان

حكومة لبنان




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة