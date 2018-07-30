وزير الصناعة اللبنانى يدعو لسرعة تشكيل الحكومة وفقًا لنتائج الانتخابات النيابية

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أعرب وزير الصناعة اللبنانى حسين الحاج حسن عن أمله فى أن تتشكل الحكومة اللبنانية سريعا وفقا لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وما أفرزته من أحجام للكتل النيابية والسياسية، وأن يأخذ المعنيون بتشكيل الحكومة مبدأ التناسب والنسبية وحسن التمثيل، مشددا على أن احترام النسب فى التمثيل هو مساعد أساسى فى تذليل العقبات وتشكيل الحكومة.

وقال وزير الصناعة – فى كلمة ألقاها خلال افتتاحه مهرجان التسوق والسياحة العشرين فى مدينة بعلبك اليوم الاثنين – إنه لا بد من تبنى نهج جديد فى الإصلاح الإدارى والسياسى والاقتصادى ومكافحة الفساد ومنع الإهدار المالي، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية فى لبنان، مشيرا إلى وجوب الإسراع فى ملفات النفط والغاز لإدخال موارد جديدة إلى خزينة الدولة وتوظيفها فى تحسين الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن قطاعى الصناعة والزراعة فى لبنان يحتاجان إلى دعم وحماية، وبدونهما لا تستطيع الصناعة والزراعة منافسة السلع الأجنبية القادمة إلى لبنان، ولا المنافسة فى الأسواق الخارجية.

وطالب وزير الصناعة بأن تكون هناك رؤية سياحية للبنان تطال أطرافه فى الشمال والبقاع والجنوب، لتعزيز السياحة فى كافة أنحاء البلاد والأوضاع الاقتصادية.