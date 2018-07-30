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وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:34 ص
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء
كتب زكي القاضي
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قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء والتى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018 " .

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بدأت الزيارة بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية والإطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة فى النقاط والارتكازات الأمنية، كما شارك القائد العام أبطال القوات المسلحة فى تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية، حيث أشاد بالروح المعنوية والقتالية العالية التى يتمتع بها مقاتلى شمال سيناء.

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وتفقد القائد العام للقوات المسلحة مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التى تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة، كما التقى القائد العام للقوات المسلحة قوات تأمين شمال سيناء حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه والشعب المصرى بما يقومون بة من أعمال بطولية ساهمت فى اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماما كبيرا بالفرد المقاتل وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات التى تمكنه من تنفيذ كافة المهام التى توكل إلية تحت مختلف الظروف.

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وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدا أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى أهمية التطوير المستمر فى الاستراتيجيات الأمنية التى يجرى تنفيذها على الأرض لمواجهة العمليات الإجرامية فى سيناء، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية التى يتميز بها خير أجناد الأرض للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية واستعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

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حضر الجولة قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب قائد الجيش الثانى الميدانى.

 

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