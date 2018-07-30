وزير الأوقاف: لجان علمية لمراجعة وتدقيق جميع إصدارات الوزارة قبل إعادة طبعها

كتب لؤى على

فى خطوة عملية نحو التجديد ومراعاة ظروف العصر والواقع والمستجدات العصرية ، تضاف إلى جهود وزارة الأوقاف فى مجال تجديد الفكر الدينى ، صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأنه سيشكل لجانًا علمية متخصصة لمراجعة وتدقيق أى كتاب أو مرجع أو إصدار تقوم الوزارة أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بطبعه أو إعادة طبعه ، تحريا لاختيار وانتقاء ما يناسب روح العصر وظروفه ومستجداته من المصادر والآراء العلمية سواء من حيث المطبوعات أم من حيث المختارات ، مع توجيه وتكثيف الجهود لدراسة القضايا العصرية ، والتركيز على فهم جوهر الإسلام ورسالته السمحة ، ومقاصده السامية ، ومراعاة الثابت والمتغير ، والتفرقة بين سنن العبادات وأعمال العادات، ومراعاة ما يقتضيه فقه المقاصد وفقه الأولويات والمتغيرات والمستجدات فى ضوء الحفاظ على الثوابت ، وسيتم الاستعانة فى ذلك بالأساتذة المتخصصين من أصحاب الفكر المستنير المؤمنين بحتمية التجديد والفهم المقاصدى ، ذلك أن باب الاجتهاد الشرعى لم ولن يغلق إلى يوم القيامة ، لأن الله (عز وجل) لم يخص به قوما دون قوم أو زمانا دون زمان ، ما دام صادرا عن أهل العلم المعتبرين .

وفِى هذا الصدد أكد وزير الأوقاف أنه بعرض الموضوع على قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وجدا ترحيبا واسعا واستعدادا بل حماسا كبيرا من الجميع لإنجاز هذه المهمة العظيمة ،وينبه على جميع الجهات العلمية بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمراعاة ذلك قبل طباعة أو إعادة طباعة أو نشر أى إصدار قديم أو حديث إلا بعد مراجعته وتنقيحه واعتماده من اللجان العلمية المختصة التى يتم تشكيلها لهذا الغرض .