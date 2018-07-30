وزيرة الهجرة: نولى اهتماما بالعلم ومن هنا كان انطلاق مؤتمرات "مصر تستطيع"

كتب محمود راغب

فى إطار فعاليات منتدى المصريين بالخارج "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقدت جلسة "التربية والتعليم" و"التعليم العالى"، بمشاركة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وحضور ممثلين عن الوزارتين وعدد من المواطنين المصريين بالخارج، وذلك للرد على كافة استفساراتهم وتلقى مقترحاتهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، فى بداية الجلسة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلم والتعليم، وأخذت على عاتقها الاستفادة بالخبرات والعقول المصرية المهاجرة، ومن هنا كانت نقطة انطلاق تنظيم سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".

وفيما بعد، تناولت الجلسة كل ما يتعلق بامتحانات أبناء المصريين بالخارج ومعادلة شهاداتهم بالشهادات المصرية، كما ناقشت مشاركة المواطنين المقيمين بالخارج في إنشاء الجامعات الخاصة بما يتوافق مع خطة الدولة في التعليم وزيادة عدد الجامعات، كما تناولت الورشة شرحًا للحصول على المصادر من بنك المعرفة المصرى خلال قضاء الإجازات في مصر، علاوة على تلقى استفسارات بشأن نظام التعليم الجديد.

بدوره، أوضح ممثل وزارة التعليم العالى، أن الوزارة تسعى جاهدة نحو إشراك المصريين بالخارج في بناء الجامعات الخاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، كما تنسق لحل المشكلات التى تصلها من المواطنين بالخارج، خاصةً فيما يتعلق بالمدارس الدولية ومعادلة شهاداتها.

وأعرب ممثل وزارة التربية والتعليم عن اهتمامه بلقاء المصريين بالخارج واستعراض مشاكلهم، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة فى الملف على مدار الفترة الماضية؛ حيث أوضح ما حدث من تطوير للعملية التعليمية مستشهدًا بالمشروع القومى لنظام التعليم المصرى الجديد الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب، وتدشين بنك المعرفة المصري، ليعد مرجعًا وفيرًا للطلاب والباحثين المصريين وليوفر أحدث ما وصل إليه العلم من دراسات ومراجع.

ويعقد منتدى المصريين بالخارج بهدف التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، من خلال دعوة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لتعظيم الاستفادة من المنتدى والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج والاستماع إليهم، وطرح كل وزارة لرؤيتها من أجل العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم، وكذلك مناقشة المشكلات المختلفة التى تواجه المصريين فى الخارج والوصول إلى الحلول المقترحة حسب رؤيتهم، بالإضافة للاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى.

وتعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث استهلت الفعاليات بجلسة افتتاحية، بدأت بعرض فيلم "حكاية وطن" الذى يذكر المصريين بأهم المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، وتلاه الكلمة الافتتاحية للسفيرة نبيلة مكرم، ثم كلمة لزوجة الشهيد العقيد أحمد منسى، وأعقبها كلمة لطارق عامر محافظ البنك المركزى.