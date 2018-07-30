وزارة الهجرة تطلق منتدى المصريين فى الخارج.. اليوم

كتب محمود راغب

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الإثنين، منتدى المصريين فى الخارج، تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية .

وسيشهد المنتدى نقاشًا موسعًا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، وسيتضمن الإعلان عن إجراءات مهمة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسير على المواطنين بالخارج.

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، وهو اليوم الإثنين 30 يوليو الجارى فى القاهرة بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم الفعاليات إلى جلسة افتتاحية، يتبعها 6 ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كل الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية المشاركة ثم تأتى بعد ذلك الجلسة الختامية لمنتدى المصريين بالخارج.

وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت مسبقًا عن إطلاق منتدى المصريين بالخارج تحت شعار «فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، كما دعت المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى المشاركة بتسجيل بياناتهم عبر تطبيق إلكترونى خاص بالمنتدى إلى أن تم غلق التسجيل يوم 15 يوليو الجاري.