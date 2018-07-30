نوعية عين شمس تتحدى مشكلة انتظار السيارات بخدمة إلكترونية

كتب محمود راغب

أطلقت وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، برعاية د أمانى حنفى محمد عميد الكلية و برئاسة الدكتور هانى شاكر مدير الوحدة خدمة جديدة بعنوان (let me go) تهدف للتغلب على مشكلة تكدس السيارات داخل الكلية، حيث أن مساحات الإنتظار محدودة مما ينتج عنه أحياناً تكدس فى إنتظار السيارات وهو ما يعيق الحركة بشكل كامل.

ويقوم عضو هيئة التدريس- من خلال الخدمة الجديدة - الذى يريد أن يغادر الكلية وتعيقه إحدى السيارات بكتابة حروف السيارة التى تعيق تحركة وأرقامها فى خانة البحث الموجودة بسجل الأسماء بهاتفه المحمول ويقوم بالبحث عنها حتى يحصل فوراً على بيانات اسم صاحب السيارة وقسمه العلمى ورقم هاتفه المحمول ورقم الغرفة الداخلية ليتحدث إليه ويستدعيه ليأتى فى ثوانى معدودة ويقوم بتحريك سيارته، ويسمح له بالمغادرة.