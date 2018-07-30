ننشر السيرة الذاتية لمدير أمن كفر الشيخ الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية، قرارا بتعيين اللواء فريد مصطفى، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، مديراً للأمن، خلفاً للواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ السابق، الذى بلغ السن القانونية.

وتخرج اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، من كلية الشرطة عام 1983م، وشغل العديد من المناصب الشرطية، منها مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، ثم مساعد مدير أمن الشرقية للأمن العام، وتم تعيينه نائبًا لمدير أمن كفر الشيخ فى فبراير2017.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات وزارة الداخلية 2018، ووُضعت التنقلات وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية، ورُوعى فيها الظروف الاجتماعية والبُعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسي للضباط.