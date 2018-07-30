ننشر السيرة الذاتية لمدير أمن قنا الجديد اللواء مجدى القاضى

قنا - وائل محمد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، قرارًا بتولى اللواء مجدى أحمد محمد خراجة القاضى مساعد مدير أمن قنا، وذلك خلفًا للواء علاء العياط مدير الأمن السابق للمحافظة.



يذكر أن اللواء مجدى القاضى من أبناء محافظة سوهاج، تدرج فى العمل عقب تخرجه من كلية الشرطة بعدة قطاعات أهمها قطاع مصلحة السجون، وشرطة النقل والمواصلات قبل أن يتولى عدة مناصب بمحافظة قنا.



وتولى مدير أمن قنا، مجدى القاضى، مساعدًا لمدير أمن قنا للأمن العام، ثم نائبًا لمدير أمن قنا لقطاع الشمال، وقام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الأسبق فى منصب حكمدار مديرية أمن قنا، ثم مساعدًا لوزير الداخلية، مديرًا لأمن قنا فى حركة التنقلات عام 2016.



وكانت فترة توليه قطاع نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال هى الأبرز خلال عمله الشرطى، حيث نجح فى إنهاء العديد من الخصومات الثأرية التى شهدها قطاع الشمال، خلال تلك الفترة.