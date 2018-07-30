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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:53 م
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ننشر الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:14 م
ننشر الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية تنسيق إلكترونى- أرشيفية
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 لطلاب الشعبة الأدبية.

آداب المنصورة 327.5

آداب طنطا       327.5

حقوق سوهاج  327

تجاره انتساب موجه القاهرة      327

آداب انتساب موجه الإسكندرية  326

آداب الفيوم      325.5

تربية الغردقة جنوب الوادى     325.5

آداب انتساب موجه حلوان       325

آداب فرع الوادى الجديد          325

آداب دمنهور    325

آداب انتساب موجه بنها 324.5

تجارة بنها       323.5

آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية        323.5

تجارة انتساب موجه عين شمس        323

سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الإسكندرية      322.5

تجاره انتساب موجه الإسكندرية         321.5

تجاره انتساب موجه حلوان      321

كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 320.5

آداب دمياط      320.5

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس       320

تجاره بنى سويف        320

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس       319.5

نوعية جيزة     319.5

تجارة قنا ج جنوب الوادي       319.5

تجاره دمنهور  318.5

تجاره بور سعيد         318.5

تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور      318.5

نوعية بنها      318

آداب انتساب موجه الزقازيق   317.5

آداب أسوان     317.5

نوعية قنا        317.5

آداب بنى سويف         317

آداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية        316

كلية فنون جميلة فنون أسيوط   315.5

آداب انتساب موجه دمنهور     314.5

آداب المنيا       314.5

تربية ابتدائى جامعة السويس   314

تجاره انتساب م. بنها    313.5

تجاره انتساب موجه الزقازيق   313.5

آداب سوهاج    313.5

آداب أسيوط     313.5

تربية جامعة دمياط      313.5

آداب قنا ج جنوب الوادى         313

تجاره شبين الكوم ج المنوفية   313

آداب انتساب موجه الفيوم        312.5

تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات  312

آداب انتساب موجه بورسعيد    312

كلية تجارة ج أسوان    311.5

تربية طفولة فرع الوادى جديد  311.5

تجاره طنطا      311.5

آداب انتساب موجه  كفر الشيخ 311

تربية ابتدائى العريش   310.7

حقوق القاهرة  310.5

آداب انتساب موجه  المنصورة  310.5

تجاره انتساب موجه المنصورة 310.5

حقوق بورسعيد          310.2

آداب انتساب موجه الإسماعيلية 310

آداب انتساب موجه طنطا         310

حقوق دمياط    310

سياحه وفنادق المنصورة        309

حقوق عين شمس       308.5

آداب انتساب موجه العريش      308

تجارة جامعة السادات   308

آداب انتساب موجه أسوان       308

تجارة انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 308

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 307.5

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط        307

حقوق بنى سويف       307

الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس         307

تربية طفولة جامعة السويس    307

نوعية بور سعيد         306.5

نوعية عباسيه  306.5

دار العلوم ج القاهرة    306.5

 آداب انتساب موجه جامعة دمياط        306

تجارة انتساب موجه شبين كوم ج  المنوفية     306

كلية التجارة ج العريش 305.7

نوعية موسيقيه كفر الشيخ     305.5

تجارة جامعة السويس  305.5

نوعية أسيوط   305

تجارة انتساب موجه دمنهور    305

تربية ش.طفولة العريش     304.7

تجارة أسيوط   304.5

حقوق الفيوم    304

آداب انتساب موجه بنى سويف 303.5

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان  302.5

آداب انتساب موجه أسيوط       302.5

نوعية الفيوم    302

نوعية المنصورة        302

تجارة سوهاج  301

حقوق الإسكندرية       301

اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية     300.5

آداب انتساب موجه المنيا         300.5

تجارة انتساب موجه طنطا       300.5

حقوق حلوان   300

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق  300

تجارة انتساب موجة جامعة السادات     300

آداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد  299.5

تجارة انتساب موجه جامعة بور سعيد   299.5

آداب انتساب موجه سوهاج      299.5

نوعية موسيقية المنيا   299

تجاره انتساب موجة جامعة السويس    298.5

آداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادى 298.5

تجارة انتساب موجه أسوان     298.5

حقوق انتساب موجه القاهرة    297.5

حقوق بنها      297.5

دار العلوم انتساب موجه ج القاهرة     297.5

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادى   297.5

اقتصاد منزلى حلوان    297

كلية التجارة / انتساب موجه ج العريش   296.5

تجارة انتساب موجه بنى سويف          296.5

حقوق انتساب موجه عين شمس         296.5

حقوق قنا جنوب الوادي          296

سياحة وفنادق الاسماعيلية ج قناة السويس      296

تجاره انتساب موجه أسيوط     294.5

حقوق انتساب موجه حلوان     294

حقوق طنطا     293.5

حقوق أسوان   293.5

كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش  292.5

تجارة انتساب موجه سوهاج    292.5

دار العلوم الفيوم         292

حقوق الزقازيق 291.5

سياحة وفنادق المنيا    291.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية         291

حقوق انتساب م بنها    291

تربية ابتدائى جامعة دمياط       291

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف     291

خدمه اجتماعية حلوان  291

حقوق شبين الكوم ج منوفية    290.5

حقوق أسيوط   290

تربية رياضيه بنات شبين الكوم 290

حقوق انتساب موجه سوهاج    288.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان    288.5

نوعية موسيقية قنا      288

حقوق المنصورة        287

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 286.5

حقوق انتساب موجه بنى سويف         286.5

حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية      286

 


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