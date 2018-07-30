ننشر الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 لطلاب الشعبة الأدبية.
آداب المنصورة 327.5
آداب طنطا 327.5
حقوق سوهاج 327
تجاره انتساب موجه القاهرة 327
آداب انتساب موجه الإسكندرية 326
آداب الفيوم 325.5
تربية الغردقة جنوب الوادى 325.5
آداب انتساب موجه حلوان 325
آداب فرع الوادى الجديد 325
آداب دمنهور 325
آداب انتساب موجه بنها 324.5
تجارة بنها 323.5
آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 323.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 323
سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الإسكندرية 322.5
تجاره انتساب موجه الإسكندرية 321.5
تجاره انتساب موجه حلوان 321
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 320.5
آداب دمياط 320.5
الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 320
تجاره بنى سويف 320
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 319.5
نوعية جيزة 319.5
تجارة قنا ج جنوب الوادي 319.5
تجاره دمنهور 318.5
تجاره بور سعيد 318.5
تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور 318.5
نوعية بنها 318
آداب انتساب موجه الزقازيق 317.5
آداب أسوان 317.5
نوعية قنا 317.5
آداب بنى سويف 317
آداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 316
كلية فنون جميلة فنون أسيوط 315.5
آداب انتساب موجه دمنهور 314.5
آداب المنيا 314.5
تربية ابتدائى جامعة السويس 314
تجاره انتساب م. بنها 313.5
تجاره انتساب موجه الزقازيق 313.5
آداب سوهاج 313.5
آداب أسيوط 313.5
تربية جامعة دمياط 313.5
آداب قنا ج جنوب الوادى 313
تجاره شبين الكوم ج المنوفية 313
آداب انتساب موجه الفيوم 312.5
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات 312
آداب انتساب موجه بورسعيد 312
كلية تجارة ج أسوان 311.5
تربية طفولة فرع الوادى جديد 311.5
تجاره طنطا 311.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 311
تربية ابتدائى العريش 310.7
حقوق القاهرة 310.5
آداب انتساب موجه المنصورة 310.5
تجاره انتساب موجه المنصورة 310.5
حقوق بورسعيد 310.2
آداب انتساب موجه الإسماعيلية 310
آداب انتساب موجه طنطا 310
حقوق دمياط 310
سياحه وفنادق المنصورة 309
حقوق عين شمس 308.5
آداب انتساب موجه العريش 308
تجارة جامعة السادات 308
آداب انتساب موجه أسوان 308
تجارة انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 308
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 307.5
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 307
حقوق بنى سويف 307
الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس 307
تربية طفولة جامعة السويس 307
نوعية بور سعيد 306.5
نوعية عباسيه 306.5
دار العلوم ج القاهرة 306.5
آداب انتساب موجه جامعة دمياط 306
تجارة انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 306
كلية التجارة ج العريش 305.7
نوعية موسيقيه كفر الشيخ 305.5
تجارة جامعة السويس 305.5
نوعية أسيوط 305
تجارة انتساب موجه دمنهور 305
تربية ش.طفولة العريش 304.7
تجارة أسيوط 304.5
حقوق الفيوم 304
آداب انتساب موجه بنى سويف 303.5
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 302.5
آداب انتساب موجه أسيوط 302.5
نوعية الفيوم 302
نوعية المنصورة 302
تجارة سوهاج 301
حقوق الإسكندرية 301
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية 300.5
آداب انتساب موجه المنيا 300.5
تجارة انتساب موجه طنطا 300.5
حقوق حلوان 300
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 300
تجارة انتساب موجة جامعة السادات 300
آداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد 299.5
تجارة انتساب موجه جامعة بور سعيد 299.5
آداب انتساب موجه سوهاج 299.5
نوعية موسيقية المنيا 299
تجاره انتساب موجة جامعة السويس 298.5
آداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادى 298.5
تجارة انتساب موجه أسوان 298.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 297.5
حقوق بنها 297.5
دار العلوم انتساب موجه ج القاهرة 297.5
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادى 297.5
اقتصاد منزلى حلوان 297
كلية التجارة / انتساب موجه ج العريش 296.5
تجارة انتساب موجه بنى سويف 296.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 296.5
حقوق قنا جنوب الوادي 296
سياحة وفنادق الاسماعيلية ج قناة السويس 296
تجاره انتساب موجه أسيوط 294.5
حقوق انتساب موجه حلوان 294
حقوق طنطا 293.5
حقوق أسوان 293.5
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش 292.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 292.5
دار العلوم الفيوم 292
حقوق الزقازيق 291.5
سياحة وفنادق المنيا 291.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 291
حقوق انتساب م بنها 291
تربية ابتدائى جامعة دمياط 291
كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف 291
خدمه اجتماعية حلوان 291
حقوق شبين الكوم ج منوفية 290.5
حقوق أسيوط 290
تربية رياضيه بنات شبين الكوم 290
حقوق انتساب موجه سوهاج 288.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 288.5
نوعية موسيقية قنا 288
حقوق المنصورة 287
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 286.5
حقوق انتساب موجه بنى سويف 286.5
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 286
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